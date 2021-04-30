История последних выходов Арсенала в финал еврокубков сильно связана с Вильярреалом. В 2006 году "канониры" переиграли "желтую субмарину" в полуфинале Лиги чемпионов, а в 2019-м они сыграли в финале Лиги Европы – наставником лондонцев тогда был Унаи Эмери, который сейчас возглавляет левантийцев. Баск имеет уже три триумфа в этом турнире, а сейчас у него была особая мотивация – необходимо было отомстить британцам. На Альбионе с Эмери до сих пор смеются, а провал в АПЛ привел к обвалу международного авторитета легендарного коуча.

У "гуннеров" ​​мотивация на победу была проще. Через чемпионат Англии подопечные Микеля Артеты уже вряд ли смогут прорваться в еврокубки на следующий сезон, поэтому у Арсенала оставался единственный путь засветиться в Европе – выиграть ЛЕ и автоматически пройти в Лигу чемпионов.

Вильярреал с первых минут захватил инициативу во встрече. Лондонцы даже не могли зацепиться за мяч на чужой половине, ограничиваясь не слишком качественным прессингом, а левантийцы уже на 5-й минуте открыли счет! Гол создал Чуквуэзе, который сместился с правого фланга на край штрафной и переиграл сразу двух защитников – правда, он несколько отпустил мяч от себя, и этим воспользовался Тригерос. Мануэль нанес мощный удар в дальний угол. 1:0!

Где-то до 15-й минуты хозяева продолжали доминировать, организовывая хорошие атаки, но постепенно Арсеналу удалось сбить темп. Матч выровнялся, однако создать хоть что-то впереди лондонцам все так же не удавалось. Только на 25-й минуте они разродились первым ударом по воротам – это Сака завершил неплохой контрвыпад, пробив с правого угла штрафной. Получилось слишком неточно. На 27-й еще одну перспективную атаку запорол Парти, который выстрелил с дистанции в небо. Вот и вся острота со стороны гостей.

Вильярреал наказал соперника за пассивность на 29-й минуте с углового, который заработал Педраса. Парехо выполнил подачу, а Морено, высоко выпрыгнув, сбросил мяч на дальнюю штангу – там оказался Альбиоль! Рауль расстрелял ворота с метра. 2:0! Правда, уже на 33-й минуте Арсенал мог сократить отставание в результате врывания Пепе на левый край штрафной и фола со стороны Фойта в штрафной. Арбитр свистнул пенальти, но после просмотра видоповтора отменил свое решение. Николя перед врыванием подыграл себе рукой.

Это была последнее атакующее действие Арсенала в первом тайме, а вот Вильярреал и не думал останавливаться. "Желтая субмарина" могла закрыть игру практически сразу после второго гола в результате скидки Тригероса под удар Морено метров с 18-ти, но Жерар выстрелил мимо ближней штанги. На 42-й минуте Морено получил разрезной пас от Фойта и обыграл Лено, но пробить в пустые ворота ему помешала потеря равновесия. На 44-й же Фойт заработал стандарт, с которого прямой удар в ближнюю девятку нанес Алькасер – Лено справился с этим ударом.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Вильярреала в счете. В начале второго тайма, однако, "желтая субмарина" отдала инициативу, вытягивая Арсенал на свою половину в надежде на контратаки. Лондонцы действительно прижали соперника на первых минутах, но ничего интереснее заблокированного удара Пепе из пределов штрафной и серии подач создать так и не удалось – а на 57-й минуте команда еще и в меньшинстве осталась! Это Себальйос получил вторую желтую карточку, наступив на ногу Парехо.

После этого Вильярреал вернулся к игре первым номером, что вылилось в настоящий разрыв обороны "канониров". Так, на 61-й минуте Чуквуэзе получил передачу от Тригероса на правом краю штрафной, эффектно качнул Мари и мощно пробил в дальний угол – Лено парировал! На 66-й Морено открылся между Холдингом и Мари, получил разрезной пас в штрафную и мощно выстрелил в левую девятку, однако и здесь Лено спас! Еще через три минуты Чуквуэзе накрутил защитников и выкатил мяч под удар Морено метров с 15-ти, но Жерар направил мяч по центру. Лено выручил.

Наказание за расточительность прилетело уже на 72-й минуте – Сака ворвался на правый край штрафной и упал в окружении трех защитников, а рефери свистнул пенальти! На Букайо, будто бы, сфолил Тригерос, хотя видеоповторы не дали четкого ответа на этот вопрос. Так или иначе, Пепе с "точки" не ошибся. 2:1!

На этом проблемы Вильярреала не завершились. На 79-й минуте в центре поля произошел стык между Капу и Сака – у Этьена поехала нога, в результате чего он скосил Букайо прямым ударом в ногу. Арбитр показал хавбеку левантийцев желтую карточку, однако она стала второй для Капу! Составы уравнялись, а виновника пришлось выносить с поля на носилках.

Кроме очевидных минусов, это событие сильно сбило ритм игры, ведь пауза в матче оказалась длительной.Оба тренера пытались разогнать поединок заменами – Унаи Эмери выпустил Альберто Морено и Мойзе Гомеса, а Микель Артета решился бросить в бой Обамеянга. Вильярреал провел эндшпиль встречи активнее, но ни одного момента хозяева так и не создали – Арсенал же мог свести к ничьей на 90+3-й минуте в результате разрезного паса Парти на Обамеянга. Пьер-Эмерик оказался прямо перед голкипером, но прошить его не сумел.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вильярреала со счетом 2:1. Ответный матч пройдет на Эмирейтс уже через неделю.