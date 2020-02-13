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Манчестер Юнайтед рискует потерять вратаря, который стал открытием АПЛ – есть два топ-претендента

18:22 51 Читати українською
Манчестер Юнайтед рискует потерять вратаря, который стал открытием АПЛ – есть два топ-претендента
Дин Хендерсон / Reuters

Будущее голкипера Шеффилд Юнайтед Дина Хендерсона, который принадлежит Манчестер Юнайтед, остается туманным.

Челси и ПСЖ внимательно следят за ситуацией молодого англичанина, информирует ESPN.

Шеффилд Юнайтед не хочет возвращать Хендерсона – "клинки" договариваются об очередной аренде

Хендерсон демонстрирует прекрасную игру в своем первом сезоне на уровне АПЛ, однако Манчестер Юнайтед не готов отказываться от Давида Де Хеа ради возвращения собственного воспитанника. Ситуацией хотят воспользоваться Челси и ПСЖ, предложив 22-летнему стражу ворот куда лучшую перспективу. Лондонцы и парижане планируют начать переговоры с МЮ во время летнего трансферного окна.

К слову, Хендерсон входит в тройку голкиперов АПЛ с наибольшим количеством "сухих" матчей в сезоне 2019/20 – девять поединков (столько же у Ника Поупа и Алиссона).

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