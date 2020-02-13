Манчестер Юнайтед ризикує втратити воротаря, який став відкриттям АПЛ – є два-топ-претенденти

Майбутнє голкіпера Шеффілд Юнайтед Діна Хендерсона, який належить Манчестер Юнайтед, залишається туманним.

Челсі та ПСЖ уважно стежать за ситуацією молодого англійця, інформує ESPN.

Шеффілд Юнайтед не хоче повертати Хендерсона – "клинки" домовляються про чергову оренду

Хендерсон демонструє чудову гру в своєму першому сезоні на рівні АПЛ, однак Манчестер Юнайтед не готовий відмовлятися від Давіда Де Хеа заради повернення власного вихованця. Ситуацією хочуть скористатися Челсі та ПСЖ, запропонувавши 22-річному стражу воріт куди кращу перспективу. Лондонці та парижани планують розпочати переговори з МЮ під час літнього трансферного вікна.

До слова, Хендерсон входить до трійки голкіперів АПЛ з найбільшою кількістю "сухих" матчів у сезоні 2019/20 – дев'ять поєдинків (стільки ж у Ніка Поупа та Аліссона).

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних