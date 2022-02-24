Клуб из Манчестера считает такой шаг логичным после нападения России на Украину.

МЮ много лет пользуется услугами "Аэрофлота" – российской государственно-частной авиакомпании, отвечающей за перевозку команды и логистику. Вторжение России в Украину заставляет манкунианцев прекратить сотрудничество за 18 месяцев до истечения срока действия контракта, сообщает DailyStar.

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Ранее Манчестер Юнайтед уже обратился в другую авиакомпанию, чтобы добраться в Мадрид на матч лиги чемпионов. Теперь манкунианцы решили окончательно прекратить сотрудничество с "Аэрофлотом", продолжавшееся 9 лет.

Военные действия россиян в Украине могут негативно сказаться на репутации бренда Ман Юнайтед, если он продолжит работу с компанией из страны-агрессора. Также это может негативно отразиться на американских владельцах клуба.

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