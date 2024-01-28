Кубок Англии 2023/24, 1/16 финала

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4

Голы: Моррис, 36, Эванс, 47 – Фернандеш, 7, Майну, 13, Антони, 68, Хейлунд, 90+4

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Манчестер Юнайтед активно начал игру и уже к 20 минуте вел в счете 2:0 против команды из четвертого дивизиона. Был шанс увеличить свое преимущество, впрочем, Гарначо не захотел делиться мячом ни с Бруну, ни с Хейлундом, которые находились рядом. Бразилец пробил сам и сделал это очень неудачно.

Манкунианцы продолжали давить на соперника, ища возможность забить еще один гол. Гарначо на 30 минуте снова пробил издали, но мяч улетел на трибуны. Одним из немногих моментов воспользовался удачно Ньюпорт. Моррис красивым дальним ударом положил мяч в сетку ворот, а голкипер манкунианцев мог лишь наблюдать, как он влетает в ворота. На перерыв Манчестер Юнайтед отправился с минимальным преимуществом.

Вторую половину игры Ньюпорт начал агрессивно. Буквально первая атака хозяев привела к голу на 47 минуте. 2:2! Андердог восстановил равновесие в игре. Ньюпорт пытался высоко встречать манкунианцев, что не позволяло им развивать свои атаки. На 54 минуте Манчестер Юнайтед сумел протащить мяч в штрафную Ньюпорта, впрочем, удар у Бруну не получился, а Таунсенд записал в свой актив еще один сейв. Давление манкунианцев принесло свои плоды на 68 минуте. Антони с острого угла забил свой первый гол в текущем сезоне. Четвертый гол в ворота хозяев влетел на 4 компенсированной минуте, автором которого стал Хёйлунд.

Манчестер Юнайтед в следующем раунде сыграет против победителя пары Бристоль – Ноттингем Форест.

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