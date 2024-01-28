Кубок Англії 2023/24, 1/16 фіналу

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4

Голи: Морріс, 36, Еванс, 47 – Фернандеш, 7, Майну, 13, Антоні, 68, Хьойлунд, 90+4

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Манчестер Юнайтед активно розпочав гру і вже до 20 хвилини вів у рахунку 2:0 проти команди з четвертого дивізіону. Був шанс збільшити свою перевагу, утім, Гарначо не захотів ділитися м'ячем ні з Бруну, ні з Хьойлундом, які перебували поряд. Бразилець пробив сам і зробив це дуже невдало.

Манкуніанці продовжували тиснути на суперника, шукаючи змогу забити ще один гол. Гарначо на 30 хвилині знову пробив здалеку, але м'яч полетів на трибуни. Одним з небагатьох моментів скористався вдало Ньюпорт. Морріс красивим дальнім ударом поклав м'яч у сітку воріт, а голкіпер манкуніанців міг лише спостерігати, як він влітає у ворота. На перерву Манчестер Юнайтед відправився з мінімальною перевагою.

Другу половину гри Ньюпорт розпочав агресивно. Буквально перша атака господарів призвела до гола на 47 хвилині. 2:2! Андердог поновив рівновагу у грі. Ньюпорт намагався високо зустрічати манкуніанців, що не дозволяло їм розвивати свої атаки. На 54 хвилині Манчестер Юнайтед зумів протягнути м'яч до штрафного майданчика Ньюпорта, утім, удар у Бруну не вийшов, а Таунсенд записав у свій актив ще один сейв. Тиск манкуніанців приніс свої плоди на 68 хвилині. Антоні з гострого кута забив свій перший гол в поточному сезоні. Четвертий гол у ворота господарів влетів на 4 компенсованій хвилині, автором якого став Хьойлунд.

Манчестер Юнайтед в наступному раунді зіграє проти переможця пари Брістоль – Ноттінгем Форест.

Манчестер Сіті прорвався в 1/8 фіналу Кубка Англії, дотиснувши Тоттенхем наприкінці зустрічі