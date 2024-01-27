"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о кубковой битве претендентов на Лигу чемпионов от Англии.

Кубковая баталия между английскими топами на столь ранней стадии – не так вещь, которая слишком интересует нейтрального зрителя. Конечно, Манчестер Сити и Тоттенхэм выдали эпическую перестрелку в АПЛ, а значит был шанс увидеть нечто похожее и сейчас. Вот только интереснее было бы увидеть матч таких коллективов против клуба из низших лиг, или же с середняком.

"Шпоры" и "горожане" имеют бесконечное количество попыток на триумф в Кубке Англии, а в приоритете у них ЛЧ и АПЛ. Слабые команды значительно сильнее мотивированы, да и на уровне подсознания желаешь сенсации. Сейчас же все должно было завершиться обыденно – и первый тайм стал подтверждением неинтересности.

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Скукотища

Хотя началось все неплохо. Уже на 5-й минуте Манчестер Сити провел гол. Уокер выполнил прострел, Фоден замкнул метров с 10-ти, а Бобб сыграл на добивании после сейва Викарио. К счастью для лондонских фанов, VAR вмешался в эпизод – взятие ворот отменили из-за минимального офсайда.

К сожалению для всех остальных фанов, команды уже ничего не создавали до самого перерыва. Исключением можно назвать атаку, в которой "горожане" нанесли три удара из пределов штрафной за несколько секунд, но "шпоры" довольно спокойно накрыли все. В общем, интересных атак провели мало, хотя динамика игры оставалась высокой. В итоге, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Старт второго тайма подарил надежду на экшн. Тоттенхэм и Сити сразу же устроили размен голевыми возможностями. Подопечные Пепа Гвардиолы могли открыть счет уже через три минуты после возобновления игры – это Бобб подхватил сферу на левом фланге и забросил мяч на дальний край штрафной. Альварес пробивал с шести метров, но ван де Вен в последний момент накрыл выстрел!

Команда Энджи Постекоглу ответила разрезным пасом Вернера на 54-й минуте. Джонсон выходил один на один с Ортегой, но переиграть голкипера не сумел. К сожалению, после этого футболисты продолжили историю с первого тайма, ничего не создавая. Даже появление Де Брюйне и Доку на 65-й минуте (а также Мэддисона на 73-й) не помогло.

Суперзвёзды "горожан" таки переломили ход матча

Казалось, что все завершится унылыми нулями, однако в конце встречи Манчестер Сити резко добавил в обострении. Моменты у ворот Тоттенхэма начали сыпаться один за другим. Так, на 82-й минуте Бернарду Силва замкнул прострел Доку, пробив метров с 12-ти – получилось по центру, в руки Викарио.

На 83-й же Хёйбьерг ошибся под давлением Фодена, а Де Брюйне подхватил отскок и бахнул с линии штрафной. Рядом с левой штангой! Еще через пару минут Доку опередил Порро, получил проникающий пас от Бернарду Силвы и выстрелил с близкого расстояния. Викарио парировал, но вскоре мяч таки пришлось вынимать из сетки.

Решающий удар прилетел на 90-й минуте и выглядел немного скандально. Манчестер Сити заработал угловой, а Диаш накрыл Викарио, не дав ему нормально сыграть на выходе – этим воспользовался Аке, которому осталось попасть в пустые. Вмешательство VAR сделало этот гол легальным. 0:1!

Тоттенхэм имел только 5 компенсированных минут на спасение, но "горожане" уверенно защитили победу. Манчестер Сити выходит в 1/8 финала Кубка Англии.

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