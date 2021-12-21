Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич снова оказался на радарах топ-клубов.

Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах 26-летнего серба, сообщает Il Messaggero.

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Центральный полузащитник является приоритетной целью главного тренера "красных дьяволов" Ральфа Рангника, поэтому трансфер возможен даже в январе. Милинкович-Савич тоже хочет сделать следующий шаг в своей карьере. Проблемой может стать большой ценник хавбека – президент Лацио Клаудио Лотито потребует за звезду 75 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 17 матчей, в которых оформил 5 голов и 5 ассистов.

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