Півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч знову опинився на радарах топ-клубів.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах 26-річного серба, повідомляє Il Messaggero.

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Центральний півзахисник є пріоритетною ціллю головного тренера "червоних дияволів" Ральфа Рангніка, тому трансфер можливий навіть у січні. Мілінковіч-Савіч також хоче зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Проблемою може стати великий цінник хавбека – президент Лаціо Клаудіо Лотіто вимагатиме за зірку 75 млн євро.

Додамо, що у поточному сезоні Серії А Мілінковіч-Савіч провів 17 матчів, в яких оформив 5 голів та 5 асистів.

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