Эриксен и Мартинес вместе едут на базу МЮ / Сайт клуба

Аргентинец будет выступать под номером 6, а датчанин получил 14, сообщает пресс-служба клуба.

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В прошлом сезоне эти футболки принадлежали Полю Погба и Джесси Лингарду, покинувшим Олд Траффорд свободными агентами. Трансфер Мартинеса из Аякса обошелся МЮ в 67 млн евро, учитывая бонусы. Эриксен перешел свободным агентом после качественных 5 месяцев в составе Брентфорда.

Напомним, новый сезон Манчестер Юнайтед начнет 7 августа домашним матчем против Брайтона.

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