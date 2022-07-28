Аргентинець виступатиме під номером 6, а данець отримав 14, інформує прес-служба клубу.

Аякс знову хоче здерти з Манчестер Юнайтед велетенські гроші – цінник Антоні накрутили до 100 млн євро

У минулому сезоні ці футболки належали Полю Погба та Джессі Лінгарду, які покинули Олд Траффорд вільними агентами. Трансфер Мартінеса з Аякса обійшовся МЮ у 67 млн євро, враховуючи бонуси. Еріксен перейшов вільним агентом після якісних 5 місяців у складі Брентфорда.

Нагадаємо, новий сезон Манчестер Юнайтед розпочне 7 серпня домашнім матчем проти Брайтона.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий