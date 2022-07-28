Манчестер Юнайтед розкрив номери двох зіркових новачків
18:14 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед роздав ігрові номери Лісандро Мартінесу та Крістіану Еріксену.
Аргентинець виступатиме під номером 6, а данець отримав 14, інформує прес-служба клубу.
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У минулому сезоні ці футболки належали Полю Погба та Джессі Лінгарду, які покинули Олд Траффорд вільними агентами. Трансфер Мартінеса з Аякса обійшовся МЮ у 67 млн євро, враховуючи бонуси. Еріксен перейшов вільним агентом після якісних 5 місяців у складі Брентфорда.
Нагадаємо, новий сезон Манчестер Юнайтед розпочне 7 серпня домашнім матчем проти Брайтона.
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