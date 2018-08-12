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Манчестер Юнайтед пытался приобрести Мбаппе перед закрытием трансферного окна

00:59 21 Читати українською
Манчестер Юнайтед пытался приобрести Мбаппе перед закрытием трансферного окна
Килиан Мбаппе / Фото ПСЖ

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе мог перейти в Манчестер Юнайтед этим летом.

Руководство Манчестер Юнайтед пыталось подписать молодого нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе перед закрытием трансферного окна, сообщает Mirror.

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По информации издания, манкунианцы получили категорический отказ. Руководство парижского клуба заявило, что не намерено отпускать молодого таланта за любые деньги.

Напомним, Мбаппе этим летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции и забил на ЧМ-2018 4 гола, получив приз лучшему молодому игроку турнира.

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Трансферы Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Англия Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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