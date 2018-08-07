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Буффон: В Мбаппе есть что-то сверхчеловеческое

20:10 58 Читати українською
Буффон: В Мбаппе есть что-то сверхчеловеческое
Джанлуиджи Буффон и Килиан Мбаппе / Фото: соцсети

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от игры своего одноклубника Килиана Мбаппе.

"Слежу за ПСЖ в течение последних трех лет. Нужно время, чтобы ПСЖ смог подняться на вершину, но с такой сильной командой, отличным тренером и хорошей атмосферой в раздевалке шансы на победу становятся все выше.

Что касается Килиана Мбаппе, то мы говорили о нем с Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, и все согласились, что в нем есть что-то сверхчеловеческое. Если он сосредоточится на работе, сможет стать таким же великим, как и Пеле, Марадона, Роналду и Месси", – приводит слова Буффона Football Italia.

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