Мейсона Гринвуда отстранили от команды "красных дьяволов" еще 30 января, но за это время клуб ему выплатил около 300 тысяч евро зарплаты, сообщает The Sun.

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Манчестер Юнайтед решил оставить 20-летнего форварда вне клуба на время следствия по делу о сексуальном насилии. Напомним, девушка Мейсона опубликовала в сети доказательства побоев, после чего футболиста задержала полиция и выпустила под залог только три дня спустя.

Мейсон является воспитанником МЮ. За главную команду "красных дьяволов" Гринвуд провел 129 матчей, в которых отличился 35-ю голами и 12-ю ассистами.

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