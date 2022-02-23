Мейсона Грінвуда відсторонили від команди "червоних дияволів" ще 30 січня, але за цей час клуб йому виплатив близько 300 тисяч євро зарплатні, повідомляє The Sun.

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Манчестер Юнайтед вирішив залишити 20-річного форварда поза клубом на час слідства у справі про сексуальне насильство. Нагадаємо, дівчина Мейсона опублікувала у мережі докази побоїв, після чого футболіста затримала поліція і випустила під заставу лише через три дні.

Мейсон є вихованцем МЮ. За головну команду "червоних дияволів" Грінвуд провів 129 матчів, в яких відзначився 35-ма голами та 12-ма асистами.

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