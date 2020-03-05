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Манчестер Юнайтед продлил контракт с вратарем

18:16 45 Читати українською
Манчестер Юнайтед продлил контракт с вратарем
Ли Грант / Фото из открытых источников

Ветеран "красных дьяволов" Ли Грант продлил соглашение с клубом.

Вратарь Манчестер Юнайтед Ли Грант продлил контракт со своей командой, сообщает официальный сайт манкунианского клуба.

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Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано до окончания сезона-2020/21. Пока что кипер залечивает травму руки и планирует вернуться на поле до конца нынешней кампании.

Напомним, Грант начал профессиональную карьеру в Дерби Каунти в 2000 году. Голкипер также успел поиграть за Шеффилд Уэнсдей, Бернли и Сток Сити. В 2018 году он присоединился к Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Грант не сыграл ни одного поединка в английской Премьер-лиге, зато принял участие в матче Лиги Европы против Астаны, в которой пропустил два гола. Transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ли Грант Ли Грант
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