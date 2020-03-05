Манчестер Юнайтед продовжив контракт з воротарем

Ветеран "червоних дияволів" Лі Грант пролонгував угоду з клубом.

Воротар Манчестер Юнайтед Лі Грант продовжив контракт зі своєю командою, повідомляє офіційний сайт манкуніанського клубу.

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Нова угода 37-річного футболіста розрахована до закінчення сезону-2020/21. Поки-що кіпер заліковує травму руки і планує повернутися на поле до кінця нинішньої кампанії.

Нагадаємо, Грант розпочав професіональну кар’єру в Дербі Каунті у 2000 році. Голкіпер також встиг пограти за Шеффілд Венсдей, Бернлі та Сток Сіті. У 2018 році він приєднався до Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Грант не зіграв жодного поєдинку в англійській Прем'єр-лізі, зате взяв участь у матчі Ліги Європи проти Астани, в якій пропустив два голи. Transfermarkt оцінює гравця у 750 тисяч євро.

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