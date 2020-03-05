toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Манчестер Юнайтед продовжив контракт з воротарем

18:16 211 Читать на русском
Манчестер Юнайтед продовжив контракт з воротарем
Лі Грант / Фото з відкритих джерел

Ветеран "червоних дияволів" Лі Грант пролонгував угоду з клубом.

Воротар Манчестер Юнайтед Лі Грант продовжив контракт зі своєю командою, повідомляє офіційний сайт манкуніанського клубу.

Сульшер: У матчі з Манчестер Юнайтед Руні спробує довести, що у нього ще є порох в порохівницях

Нова угода 37-річного футболіста розрахована до закінчення сезону-2020/21. Поки-що кіпер заліковує травму руки і планує повернутися на поле до кінця нинішньої кампанії.

Нагадаємо, Грант розпочав професіональну кар’єру в Дербі Каунті у 2000 році. Голкіпер також встиг пограти за Шеффілд Венсдей, Бернлі та Сток Сіті. У 2018 році він приєднався до Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Грант не зіграв жодного поєдинку в англійській Прем'єр-лізі, зате взяв участь у матчі Ліги Європи проти Астани, в якій пропустив два голи. Transfermarkt оцінює гравця у 750 тисяч євро.

Ліверпуль переживає серйозну кризу – команда ризикує вилетіти з ЛЧ, а легенда порушує питання про відставку Клоппа

blog_ava
Бєсєдін став жертвою помилки лікаря Динамо – представник УАФ розкрив причину проваленого допінг-тесту
16:24
5839
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лі Грант Лі Грант
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
1
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук