Манчестер Юнайтед защитил себя от любых посягательств на голкипера Дина Хендерсона со стороны других клубов.

Англичанин подписал новый контракт до июня 2025 года, информирует сайт "красных дьяволов". Также в соглашении предусмотрен пункт о продлении еще на один сезон.

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Хендерсон является воспитанником Манчестер Юнайтед, но две последние кампании проводил в аренде за Шеффилд Юнайтед. Голкипер стал одним из главных героев "клинков" в АПЛ 2019/20 – 36 матчей, в которых пропустил 33 мяча и 13 раз сохранял ворота "сухими".

Добавим, что Хендерсона в течение лета связывали с Челси. Лондонцы ищут вратаря на замену Кепе, и 23-летний игрок сборной Англии вполне мог стать решением этой проблемы.

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