Манчестер Юнайтед продлил контракт с Хендерсоном – открытие АПЛ хотели перехватить конкуренты "красных дьяволов"
Манчестер Юнайтед защитил себя от любых посягательств на голкипера Дина Хендерсона со стороны других клубов.
Англичанин подписал новый контракт до июня 2025 года, информирует сайт "красных дьяволов". Также в соглашении предусмотрен пункт о продлении еще на один сезон.
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Хендерсон является воспитанником Манчестер Юнайтед, но две последние кампании проводил в аренде за Шеффилд Юнайтед. Голкипер стал одним из главных героев "клинков" в АПЛ 2019/20 – 36 матчей, в которых пропустил 33 мяча и 13 раз сохранял ворота "сухими".
Добавим, что Хендерсона в течение лета связывали с Челси. Лондонцы ищут вратаря на замену Кепе, и 23-летний игрок сборной Англии вполне мог стать решением этой проблемы.
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