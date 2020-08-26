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Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Хендерсоном – відкриття АПЛ хотіли перехопити конкуренти "червоних дияволів"

21:29 -
Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Хендерсоном – відкриття АПЛ хотіли перехопити конкуренти "червоних дияволів"
Дін Хендерсон / Getty Images

Манчестер Юнайтед захистив себе від будь-яких зазіхань на голкіпера Діна Хендерсона з боку інших клубів.

Англієць підписав новий контракт до червня 2025 року, інформує сайт "червоних дияволів". Також в угоді передбачений пункт про продовження ще на один сезон.

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Хендерсон є вихованцем Манчестер Юнайтед, але дві останні кампанії проводив у оренді за Шеффілд Юнайтед. Голкіпер став одним з головних героїв "клинків" в АПЛ 2019/20 – 36 матчів, в яких пропустив 33 м'ячі і 13 разів зберігав ворота "сухими".

Додамо, що Хендерсона упродовж літа пов'язували з Челсі. Лондонці шукають воротаря на заміну Кепі, і 23-річний гравець збірної Англії цілком міг стати вирішенням цієї проблеми.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Дін Дін Хендерсон
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