Магуайр рискует потерять статус капитана Манчестер Юнайтед – он уже вылетел из сборной Англии

Скандальная выходка защитника английского Манчестер Юнайтед Харри Магуайра во время отдыха обернулась для него большими проблемами.

У центрбека могут отобрать капитанскую повязку, утверждает Sky Sports.

Магуайр исключен из сборной Англии после приговора суда

Руководство МЮ запланировало встречу с Магуайром. По ее результатам определится будущее статуса 27-летнего англичанина. Накануне Магуайр уже потерял место в национальной команде. Он пропустит как минимум два стартовых поединка Лиги наций 2020/21.

Напомним, Харри Магуайр проводил отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой, где у него вспыхнул конфликт с английскими туристами возле бара. Погасить инцидент взялись правоохранители.

Однако, Магуайр отказался подчиниться полиции – его арестовали за неповиновение властям. Как следствие, защитник условно осужден на 21 месяц по нескольким статьям: нападение, оскорбления, нападение на полицейского и попытка дачи взятки.

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