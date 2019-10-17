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Манчестер Юнайтед продал больше всех футболок за прошлый год, Ювентус замыкает топ-10

00:45 15 Читати українською
Манчестер Юнайтед продал больше всех футболок за прошлый год, Ювентус замыкает топ-10
Фанат Манчестер Юнайтед / Фото Daily Express

Английские клубы являются лидерами по продаже экипировки.

За финансовый год 2018/19 Манчестер Юнайтед продал 4 миллиона 950 тысяч футболок, что является лучшим показателем среди европейских футбольных клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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На второй строчке Ливерпуль (3 млн 943 тысячи футболок), Бавария – третья (3 млн 475 тысяч). Также в топ-10 вошли Реал, Барселона, Челси, Боруссия Д, ПСЖ, Манчестер Сити, а замыкает рейтинг Ювентус (1 млн 315 тысяч футболок).

Напомним, после 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 12-й строчке турнирной таблицы.

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