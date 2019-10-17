Манчестер Юнайтед продав найбільше футболок за минулий рік, Ювентус замикає топ-10

Англійські клуби є лідерами з продажу екіпірування.

За фінансовий рік 2018/19 Манчестер Юнайтед продав 4 мільйони 950 тисяч футболок, що є найкращим показником серед європейських футбольних клубів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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На другій сходинці Ліверпуль (3 млн 943 тисячі футболок), Баварія – третя (3 млн 475 тисяч). Також у топ-10 увійшли Реал, Барселона, Челсі, Борусія Д, ПСЖ, Манчестер Сіті, а замикає рейтинг Ювентус (1 млн 315 тисяч футболок).

Нагадаємо, після 8-ми турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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