Полузащитник французского Ренна Эдуардо Камавинга продолжает расширять географию интереса к себе со стороны ведущих клубов Европы.

В борьбу за вундеркинда вступил Манчестер Юнайтед, утверждает AS.

Алаба окончательно определился с вариантом продолжения карьеры

17-летний Камавинга уже дебютировал за сборную Франции и, скорее всего, уйдет из Ренна следующим летом. Интерес к хавбеку давно проявляют Пари Сен-Жермен и мадридский Реал. Недавно к перечню заинтересованных присоединился Ювентус, а теперь уроженец Анголы попал и на карандаш манкунианцев.

В нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга провел 6 матчей в Лиге 1, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік