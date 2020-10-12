Півзахисник французького Ренна Едуардо Камавінга продовжує розширювати географію інтересу до себе з боку провідних клубів Європи.

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17-річний Камавінга вже дебютував за збірну Франції та, найімовірніше, піде з Ренна наступного літа. Інтерес до хавбека давно проявляють Парі Сен-Жермен і мадридський Реал. Нещодавно до переліку зацікавлених приєднався Ювентус, а тепер уродженець Анголи потрапив і на олівець манкуніанців.

У нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у Лізі 1, в яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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