17-летний игрок Ренна может оказаться в Серии А.

Реал определился с приоритетами на трансферном рынке – дорогостоящий обидчик сборной Украины вытеснил Погба

По сообщению Tuttosport, на Эдуардо Камавингу претендует Ювентус. Сейчас о никаких деталях потенциального контракта неизвестно. Издание отмечает, что туринцы усилили свои переговорные позиции, отпустив в аренду в Ренн защитника Ругани. Интересно, что на француза претендуют также Реал и ПСЖ.

Добавим, что 17-летний Камавинга начал погром сборной Украины на Стад де Франс – матч в итоге завершился с катастрофическим счетом 1:7.

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