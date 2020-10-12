Туринский Ювентус достиг договоренности о контракте с защитником Баварии Дэвидом Алабой.

Ювентус и ПСЖ претендуют на Алабу – защитник не может договориться о новом контракте с Баварией

28-летний австриец уже заключил со "Старой синьорой" предварительное соглашение о подписании контракта после окончания действующего договора с мюнхенским клубом, утверждает издание Calciomercato.it.

Туринцам в борьбе за защитника удалось опередить сразу нескольких европейских грандов, среди которых: английские Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, а также французский ПСЖ.

Напомним, контракт Алабы с Баварией действует до лета 2021 года – игрок был готов продлить соглашение, однако мюнхенцев не устраивают запросы футболиста, который хочет получать 25 млн евро в год. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 млн евро.

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