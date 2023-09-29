Керівництво манкуніанців відсторонило бразильця від першої команди та тренувань після того, як дізналося про серйозні звинувачення. Втім, Манчестер Юнайтед змінив свою думку і повернув Антоні до складу.

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"Клуб вирішив, що бразилець відновить тренування з командою та буде доступний для тренера, поки триватиме розслідування поліції", – повідомляється в прес-релізі, опублікованому на офіційному сайті.

Нагадаємо, що Антоні звинувачують кілька жінок у жорстокій поведінці. Колишня дівчина бразильця заявляла, що 23-річний гравець регулярно бив її.

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