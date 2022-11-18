"Червоні дияволи" відреагували на вибрики 5-разового володаря "Золотого м'яча", який дозволив собі кілька різких висловлювань на адресу клубу.

Манкуніанці, на відміну від Роналду, який розніс тренера, партнерів та керівництво МЮ, демонструють спокійнішу риторику. Клуб обмежився короткою дипломатичною заявою – вочевидь, остаточного вирішення ситуації доведеться зачекати.

Роналду назвав трьох гравців Манчестер Юнайтед, які заслуговують на повагу – несподіваний лідер рейтингу

"Манчестер Юнайтед сьогодні (18 листопада – прим. "Футбол 24") вранці вжив відповідних заходів у відповідь на нещодавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду ЗМІ.

Ми не будемо давати подальших коментарів, доки цей процес не завершиться", – йдеться у заяві на офіційному сайті МЮ.

Зараз 37-річний Роналду перебуває в таборі збірної Португалії, яка готується до ЧС-2022. Контракт нападника завершується наступного літа, хоча після заяв Кріштіану не виключено, що угоду розірвуть достроково.

У сезоні 2022/23 ветеран не є основним гравцем "червоних дияволів". Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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