"Они не уважают более опытных и старших игроков, они живут в другой эпохе. Должен сказать, что мой сын, которому 12 лет, такого менталитета не имеет. Молодые игроки сегодня гораздо проще подходят к некоторым вещам, они даже не переживают, им безразлично. Они делают вид, что слушают, но в одно ухо оно входит, а в другое – вылетает.

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Меня это не удивляет, но в то же время мне грустно, что так происходит. Мне кажется странным, что они не берут пример с лучших, из тех, кто у них перед глазами. Я в свои 18-20 лет всегда равнялся на ван Нистелроя, Фердинанда, Кина, Гиггза. Вот почему я добился такого успеха и так долго играю на высоком уровне. Я слежу за своим телом и своей головой. Раньше многие футболисты играли до 36-37. Нынешнее поколение играть так долго не будет.

Могу сказать только о том, что я вижу в Манчестере Юнайтед. Диогу Далот – настоящий пример, он молодой, умный и профессиональный. Я не сомневаюсь, что он добьется успеха в футболе. Есть еще несколько ребят – Мартинес и Каземиро, хотя ему уже более 30. Я бы сказал, что Далот в этом плане лучший", – рассказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

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