Немецкая компания TeamViewer только в 2021 году подписала контракт с Манчестер Юнайтед, по которому клуб получит 235 млн фунтов за 5 сезонов. Только год понадобилось TeamViewer, чтобы признать ошибочность своего решения.

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По информации Daily Mail, компания уже решила, что о продолжении сотрудничества не может быть и речи. Манчестер Юнайтед придется искать нового спонсора с 2026 года. Договор с манкунианцами стал одной из главных причин, почему TeamViewer потерял 80% своей стоимости. Также оказали влияние пандемия и российская война в Украине.

К слову, уже на следующий день после объявления о том, что TeamViewer завершит сотрудничество с Манчестер Юнайтед, акции немецкой компании выросли в цене на 5%. Заметим, что это спонсорское соглашение одно из самых дорогих в АПЛ. Больше зарабатывает только Ман Сити, но там Этихад принадлежит владельцам клуба.

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