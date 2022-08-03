Ливерпуль имеет самые большие шансы на победу в АПЛ 2022/23 (49,7%). Такой прогноз дал суперкомпьютер, сообщает OptaAnalyst. Главным соперником мерсисайдцев будет Манчестер Сити с 47% на триумф.

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Остальным командам, в частности Тоттенхэму, Челси, Манчестер Юнайтед, Арсеналу и Ньюкаслу, предсказывают мизерные шансы на победу – менее 2%. Главными неудачниками нового сезона, по прогнозу компьютерной системы, должны стать Борнмут и Ноттингем Форест, имеющие наибольшие проценты на вылет в Чемпионшип.

Заметим, суперкомпьютер оценивает вероятность итога каждого матча с использованием коэффициентов рынка ставок и рейтинга, основанных на исторических и недавних выступлениях команд, имитирует встречи тысячи раз, подводит итог и делает конечные прогнозы. Эта система предугадала недавний триумф сборной Англии на женском Евро-2022.