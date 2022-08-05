Німецька компанія TeamViewer лише у 2021 році підписала контракт з Манчестер Юнайтед, за яким клуб отримає 235 млн фунтів за 5 сезонів. Лише рік знадобилося TeamViewer, щоб визнати хибність свого рішення.

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За інформацією Daily Mail, компанія вже вирішила, що про продовження співпраці не може бути й мови. Манчестер Юнайтед доведеться шукати нового спонсора з 2026 року. Договір з манкуніанцями став однією з головних причин, чому TeamViewer втратив 80% своєї вартості. Також вплинули пандемія та російська війна в Україні.

До слова, вже наступного дня після оголошення про те, що TeamViewer завершить співпрацю з Манчестер Юнайтед, акції німецької компанії зросли у ціні на 5%. Зауважимо, що ця спонсорська угода одна з найдорожчих в АПЛ. Більше заробляє лише Ман Сіті, але там Етіхад належить власникам клубу.

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