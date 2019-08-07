Манчестер Юнайтед прекратил переговоры по трансферу Эриксена

"Красные дьяволы" решили не тратить силы на попытки подписать лидера Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Накануне появилась информация, что Манчестер Юнайтед хочет подписать Эриксена из-за страха потерять Погба. Впрочем, манкунианцы прекратили любые переговоры по трансферу датчанина, сообщает BBC.

В Манчестере считают, что Эриксен перейдет в Испанию, если захочет сменить клуб. То есть руководство "дьяволов" надеется, что приоритетным вариантом Реала будет именно футболист Тоттенхэма, а не Погба. Что важно – переговоры отрицает не только Саймон Стоун, который регулярно бросает такие слухи по просьбе МЮ для успокоения ситуации, но и Sky Sports и другие ресурсы.

При этом BBC уверяет, что за сутки до закрытия трансферного окна Юнайтед продолжают переговоры с другими футболистами. Однако вероятность новых приобретений все же невелика.

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