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Манчестер Юнайтед прекратил переговоры по трансферу Эриксена

15:18 31 Читати українською
Манчестер Юнайтед прекратил переговоры по трансферу Эриксена
Кристиана Эриксена

"Красные дьяволы" решили не тратить силы на попытки подписать лидера Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Накануне появилась информация, что Манчестер Юнайтед хочет подписать Эриксена из-за страха потерять Погба. Впрочем, манкунианцы прекратили любые переговоры по трансферу датчанина, сообщает BBC.

В Манчестере считают, что Эриксен перейдет в Испанию, если захочет сменить клуб. То есть руководство "дьяволов" надеется, что приоритетным вариантом Реала будет именно футболист Тоттенхэма, а не Погба. Что важно – переговоры отрицает не только Саймон Стоун, который регулярно бросает такие слухи по просьбе МЮ для успокоения ситуации, но и Sky Sports и другие ресурсы.

При этом BBC уверяет, что за сутки до закрытия трансферного окна Юнайтед продолжают переговоры с другими футболистами. Однако вероятность новых приобретений все же невелика.

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