Манчестер Юнайтед стремится подписать Эриксена в ближайшие 48 часов

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен все еще может оказаться в Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм установил ценник на полузащитника Кристиана Эриксена в размере 130 млн фунтов, но может ее снизить, поскольку контракт датчанина завершается летом следующего года, и он не хочет его продлевать.

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Как сообщает ESPN, Манчестер Юнайтед хочет подписать футболиста, поскольку сомневается, что Поль Погба останется на Олд Траффорд. Француза активно сватают в мадридский Реал. Правда, клубы не могут договориться о цене за чемпиона мира-2018.

Эриксен перебрался в Лондон летом 2013 года из амстердамского Аякса. В прошлом сезоне вместе со "шпорами" дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю (0:2).

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