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Манчестер Юнайтед припинив переговори щодо трансферу Еріксена

15:18 277
Манчестер Юнайтед припинив переговори щодо трансферу Еріксена
Крістіан Еріксен

"Червоні дияволи" вирішили не витрачати сили на спроби підписати лідера Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Напередодні з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена через страх втратити Погба. Втім, манкуніанці припинили будь-які переговори щодо трансферу данця, повідомляє BBC.

У Манчестері вважають, що Еріксен перейде в Іспанію, якщо захоче змінити клуб. Тобто керівництво "дияволів" сподівається, що пріоритетним варіантом Реала буде саме футболіст Тоттенхема, а не Погба. Що важливо – переговори заперечує не лише Саймон Стоун, який регулярно кидає такі чутки на прохання МЮ для заспокоєння ситуації, а й Sky Sports та інші ресурси.

При цьому BBC запевняє, що за добу до закриття трансферного вікна Юнайтед продовжують переговори з іншими футболістами. Однак ймовірність нових придбань все ж невелика.

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