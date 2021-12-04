Немецкий специалист посетил Олд Траффорд, где был официально представлен наставником. Он позировал для клубных фотографов и впервые пообщался с прессой.

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Главной своей задачей до конца текущего сезона Рангник называет поиск баланса в команде, улучшение контроля и уменьшение количества пропущенных мячей за поединок. Также Ральф добавил, что "от таких должностей отказываться нельзя", сообщает BBC Sport .

Напомним, 63-летний специалист будет возглавлять МЮ до конца кампании 2021/22, после чего два года будет выполнять роль консультанта. Сейчас "красные дьяволы" расположились на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, а в Лиге чемпионов гарантировали себе участие в плей-офф.

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