Манчестер Юнайтед представил Рангника, который имеет важную цель на Олд Траффорд
Ральф Рангник был официально представлен главным тренером "красных дьяволов".
Немецкий специалист посетил Олд Траффорд, где был официально представлен наставником. Он позировал для клубных фотографов и впервые пообщался с прессой.
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Главной своей задачей до конца текущего сезона Рангник называет поиск баланса в команде, улучшение контроля и уменьшение количества пропущенных мячей за поединок. Также Ральф добавил, что "от таких должностей отказываться нельзя", сообщает BBC Sport.
Напомним, 63-летний специалист будет возглавлять МЮ до конца кампании 2021/22, после чего два года будет выполнять роль консультанта. Сейчас "красные дьяволы" расположились на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, а в Лиге чемпионов гарантировали себе участие в плей-офф.
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