Манчестер Юнайтед презентував Рангніка, який має важливу ціль на Олд Траффорд
Ральф Рангнік був офіційно представлений головним тренером "червоних дияволів".
Німецький фахівець завітав на Олд Траффорд, де був офіційно презентований наставником. Він попозував для клубних фотографів і вперше поспілкувався з пресою.
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Головним своїм завданням до кінця поточного сезону Рангнік називає пошук балансу в команді, покращення контролю і зменшення кількості пропущених м'ячів за поєдинок. Також Ральф додав, що "від таких посад відмовлятись не можна", повідомляє BBC Sport.
Нагадаємо, 63-річний фахівець очолюватиме МЮ до кінця кампанії 2021/22, після чого два роки виконуватиме роль консультанта. Наразі "червоні дияволи" розташувалась на сьомій сходинці турнірної таблиці АПЛ, а в Лізі чемпіонів гарантували собі участь у плей-офф.
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