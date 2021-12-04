Німецький фахівець завітав на Олд Траффорд, де був офіційно презентований наставником. Він попозував для клубних фотографів і вперше поспілкувався з пресою.

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Головним своїм завданням до кінця поточного сезону Рангнік називає пошук балансу в команді, покращення контролю і зменшення кількості пропущених м'ячів за поєдинок. Також Ральф додав, що "від таких посад відмовлятись не можна", повідомляє BBC Sport.

Нагадаємо, 63-річний фахівець очолюватиме МЮ до кінця кампанії 2021/22, після чого два роки виконуватиме роль консультанта. Наразі "червоні дияволи" розташувалась на сьомій сходинці турнірної таблиці АПЛ, а в Лізі чемпіонів гарантували собі участь у плей-офф.

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