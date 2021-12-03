"Когда я впервые начал тренировать – возглавил Викторию из моего родного Бакнанга – мы играли против киевского Динамо Валерия Лобановского. Я сам был на поле (с 1983 по 1985 год Рангник был играющим тренером Виктории – прим.) и потом много раз рассказывал эту историю: через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух футболистов больше.

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После матча я поговорил с Лобановским через переводчика, и мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз давя по всему полю. Так что я пошел смотреть на тренировку Динамо и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках", – поделился Рангник в интервью официальном сайте Манчестер Юнайтед.

Добавим, что немецкий специалист в интервью пресс-службе клуба назвал трех тренеров, наиболее повлиявших на него. Кроме Лобановского, Рангник отметил Хельмута Гросса и Арриго Сакки.

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