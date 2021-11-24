Очевидно, увольнение Уле Гуннара Сульшера было импульсивным решением манчестерского клуба. Найти замену норвежцу никак не удается.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с экс-тренером Барселоны

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед провел переговоры с Зинедином Зидана, но получил отказ. Маурисио Почеттино (еще один приоритетный кандидат) не собирается в ближайшее время покидать ПСЖ.

По информации журналиста Кристиана Фалька, Манчестер Юнайтед также контактировал с Роберто Манчини. Однако итальянец тоже отказался. Для 56-летнего специалиста приоритетной задачей остается попадание "Скуадры Адзурры" на ЧМ-2022. После неожиданного триумфа на Евро, апеннинская сборная не смогла завоевать прямую путевку на турнир в Катаре.

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