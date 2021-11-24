Вочевидь, звільнення Уле Гуннара Сульшера було імпульсивним рішенням манчестерського клубу. Знайти заміну норвежцю ніяк не вдається.

Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з екс-тренером Барселони

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед провів переговори із Зінедіном Зіданом, але отримав відмову. Маурісіо Почеттіно (ще один пріоритетний кандидат) не збирається найближчим часом покидати ПСЖ.

За інформацією журналіста Крістіана Фалька, Манчестер Юнайтед також контактував із Роберто Манчіні. Однак італієць також відмовився. Для 56-річного фахівця наразі пріоритетним завданням залишається потрапляння "Скуадри Адзурри" на ЧС-2022. Після несподіваного тріумфу на Євро, апеннінська збірна не змогла здобути пряму путівку на турнір в Катар.

Похмілля чемпіонів Європи, фіаско Роналду, несподіванка з Альбіону загрожує Україні – ревю європейського відбору на ЧС