Манчестер Юнайтед начал переговоры с экс-тренером Барселоны
21:30 - Читати українською
Испанский специалист Эрнесто Вальверде близок к возвращению на тренерский мостик.
Эрнесто Вальверде стал одним из фаворитов на кресло главного тренера Манчестер Юнайтед, сообщает The Guardian.
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Представители манкунианцев уже контактировали с бывшим наставником Барселоны. 57-летнему специалисту предлагают краткосрочный контракт. Вальверде остается без работы после увольнения из каталонского клуба в январе 2020-го.
Манчестер Юнайтед недавно простился с Сульшером, назначив временным исполняющим обязанности Майкла Каррика.
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