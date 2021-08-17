Сульшер призвал Манчестер Юнайтед продлить контракты 5 игроков – известен список "избранных"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер определился, на каких игроков готов сделать долгосрочную ставку.
Норвежец призвал руководство клуба обязательно продлить контракты 5 игроков, информирует The Sun.
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В список "любимцев" попали Фернандеш, Шоу, Магуайр, Рашфорд и Погба. Большинство из них охотно свяжут свое будущее с Олд Траффорд и получат повышение зарплаты. Проблемы могут возникнуть только с Погба – француз становится свободным агентом уже через год, а ПСЖ не против пополнить свой звездный десант.
Напомним, Манчестер Юнайтед начал сезон феерической победой над Лидсом со счетом 5:1.
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