Норвежец призвал руководство клуба обязательно продлить контракты 5 игроков, информирует The Sun.

Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы в "украинских" цветах

В список "любимцев" попали Фернандеш, Шоу, Магуайр, Рашфорд и Погба. Большинство из них охотно свяжут свое будущее с Олд Траффорд и получат повышение зарплаты. Проблемы могут возникнуть только с Погба – француз становится свободным агентом уже через год, а ПСЖ не против пополнить свой звездный десант.

Напомним, Манчестер Юнайтед начал сезон феерической победой над Лидсом со счетом 5:1.

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