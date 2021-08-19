Керівництво "червоних дияволів" запропонувало французу контракт на 4 роки із зарплатнею 400 тисяч фунтів за тиждень, повідомляє The Athletic.

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Якби Погба погодився, то став би найбільш високооплачуваним гравцем клубу та всієї АПЛ. Наразі рекорд утримує одноклубник Давід Де Хеа, який заробляє 375 тисяч фунтів на тиждень. Втім, Погба не поспішає брати ручку для підписання угоди. Чемпіон світу візьме час на роздуми, згадуючи про можливий перехід у ПСЖ через рік на правах вільного агента.

Додамо, що на старті сезону півзахисник Манчестер Юнайтед влаштував справжній концерт – 4 асисти у матчі проти Лідса (5:1).

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