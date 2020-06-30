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Манчестер Юнайтед предложил окончательную сумму за Санчо – Боруссия Д требует вдвое больше

18:41 - Читати українською
Манчестер Юнайтед предложил окончательную сумму за Санчо – Боруссия Д требует вдвое больше
Джейдон Санчо / Фото AF

Трансфер полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо рискует сорваться.

Боссы Манчестер Юнайтед не намерены тратить больше 60 млн евро за Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

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В лагере "красных дьяволов" считают сумму более 100 млн евро, которую требует Боруссия Д за своего таланта, необоснованной, учитывая то, что "шмели" в свое время заплатили Манчестер Сити за Джейдона только 8 млн.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Санчо провел 32 матча, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами.

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