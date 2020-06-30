Судний день Сетьєна, сходження Ліверпуля на трон у лігві ворога та іспит вискочками для Реала: топ-5 матчів мідвіку

Протистояння Барселони та мадридського Атлетіко, шеффілдський двобій за єврокубки, битва стилів у Бергамо, коронація Ліверпуля під пильним поглядом Хосепа Гвардіоли та майже Мадридське дербі для Реала в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Барселона – Атлетіко

30 червня, 23:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Вечір вівторка на середземноморському узбережжі може стати останнім гвіздком відразу в дві домовини – чемпіонської інтриги в Іспанії та кар'єри Кіке Сетьєна на чолі "блаугранас". За п'ять матчів після карантину Барса примудрилася двічі втратити очки та пропустила вперед мадридський Реал. Проблеми каталонців не лише в результатах – рівень гри далекий від ідеалу, гравці сваряться між собою і конфліктують із тренерським штабом, а поспішний продаж "нового Хаві" Артура підкреслює управлінський хаос.

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У такій ситуації реванш за поразку від Атлетіко в Суперкубку Іспанії взимку виглядає малоймовірним. Ба більше, "матрацники" перебувають у непоганій формі. Підопічні Дієго Сімеоне взяли 13 очок після вимушеної паузи (з 15-ти можливих) й доволі впевнено почуваються на третій сходинці Прімери. Набрав кондиції Дієго Коста, потрохи віднаходить себе в тактичних побудовах аргентинського ентренадора Жоау Феліш, продовжує феєрити у воротах Ян Облак. Наразі справи мадридців виглядають доволі перспективно. Тому з Каталонії Атлетіко цілком вірогідно поїде з набраними очками.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Шеффілд Юнайтед – Тоттенхем

2 липня, 20:00. Шеффілд, Бремолл Лейн

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У серці Південного Йоркшира розіграють черговий епізод драми про боротьбу за єврокубки в АПЛ. Обидві команди потребують перемог, аби остаточно не відстати від Челсі, Вулверхемптона та МЮ. Особливо це стосується господарів, які, здається, досі не оговталися після карантину (2 розромні поразки та бліда нічия із Астон Віллою). Звісно, хлопці Кріса Вайлдера виконали головне завдання на сезон – втрималися в лізі після виходу з Чемпіоншипа. Та все ж, апетит приходить під час їжі.

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Інша справа – Тоттенхем. Завжди амбітний колектив після невдалого старту сезону підсилився тренером із неймовірним его, тому навіть потрапляння до Ліги Європи тут вважатимуть за провал. Та реалії такі, що застрибнути до зони Ліги чемпіонів цьогоріч "шпорам" буде неймовірно складно. Кейн і компанія продовжують звикати до ідей Жозе Моурінью, і хоч турнірне становище лондонців покращилось, але Тоттенхем наразі перебуває на стадії перебудови. Та гра підопічних Особливого проти Манчестер Юнайтед і Вест Хема робить саме гостей фаворитом протистояння.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Аталанта – Наполі

2 липня, 20:30. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Ломбардії зійдуться команди, що не знають гіркоти поразок після відновлення змагань в Італії. Місцева Аталанта подарувала голепад у поєдинках із Лаціо та Удінезе (двічі по 3:2) та продовжує збирати симпатії прихильників атакувального футболу. Гасперіні, Маліновським (українець проти Наполі не зіграє через перебір карток) і компанією захоплюються навіть гуру на кшталт Саккі та Земана, але за надмірну атакувальну пристрасть бергамасків, зрештою, хтось повинен покарати.

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На цю роль Наполі підходить ідеально. Під керівництвом Дженнаро Гаттузо "партенопейці" здебільшого багато терплять, знесилюють опонента, а потім несподівано використовують мінімальний шанс на успіх. Трохи примітивна тактика вже дала результат – Наполі взяв Кубок Італії, здолавши на шляху до нього грізні Інтер і Ювентус, а в чемпіонаті команда здобула п'ять перемог поспіль і вже перебуває на 6-му місці. На Лігу чемпіонів, щоправда, Неаполь претендує лише суто математично. Проте, полоскотати нерви черговому представнику топ-четвірки вже готовий.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Манчестер Сіті – Ліверпуль

2 липня, 22:15. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ліверпуль прибуде в лігво головного суперника в рамках Прем'єр-ліги, щоб пройти чемпіонським коридором. Минулого четверга лондонський Челсі зробив "червоних" достроковим чемпіоном, обігравши Ман Сіті вдома (2:1). Як наслідок, останні сім турів сезону 2019/20 перетворились для Ліверпуля у формальність. Хоча на матч проти принципового опонента хлопців Клоппа, здається, додатково налаштовувати не треба.

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Та все ж, загальна ейфорія від першого за 30 років чемпіонського титулу може розслабити мерсисайдців. Натомість підопічні Хосепа Гвардіоли кинуть всі сили, щоб довести – понад 20-очкове відставання від Ліверпуля – не більше, ніж випадковість. Ліверпуль справді був кращим і стабільнішим упродовж сезону та заслужено став чемпіоном. Проте, для Сіті зараз надважливо продемонструвати "червоним", що вони зовсім поруч і обов'язково нав'яжуть боротьбу Ліверпулю з першого ігрового дня нового сезону. Та й реванш за поразку в першому колі (1:3) буде доречним.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал Мадрид – Хетафе

2 липня, 23:00. Мадрид, Альфредо ді Стефано

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ще один важливий для чемпіонської інтриги в Іспанії поєдинок на мініатюрній тимчасовій арені мадридського Реала. У гості до "вершкових" завітає Хетафе. Після карантину "сині" виграли лише одного разу, проте продовжують всерйоз претендувати на потрапляння до ЛЧ. Шанси гостей із передмістя іспанської столиці, однак, виглядають примарними. І справа не лише в тому, що востаннє Хетафе перемагав Реал на його полі ще в далекому 2008 році. Команда Бордаласа небагато забиває, натомість "вершкові" пропускають найменше в лізі.

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Після вимушеної паузи підопічні Зідана здобули п'ять перемог із загальних рахунком 11:2 і стали одноосібним лідером Прімери. Успіх у матчі проти Хетафе з можливою втратою очок Барселоною у вівторок виведе Реал на фінішну пряму чемпіонського шляху. Саме тому оступитися зараз команда рівня Мадрида не має права. Майже ідеальний сплав молодості та досвіду, чудова форма лідерів і тактична гнучкість тренера робить Реал безумовним фаворитом кінцівки сезону.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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