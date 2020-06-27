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"Джейдон выглядел бы очень хорошо в красной футболке": Клопп иронически оценил шансы Ливерпуля подписать Санчо

15:20 - Читати українською
"Джейдон выглядел бы очень хорошо в красной футболке": Клопп иронически оценил шансы Ливерпуля подписать Санчо
Джейдон Санчо / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о возможностях клуба побороться за звезду Боруссии Д Джейдона Санчо.

"Джейдон выглядел бы очень хорошо в красной футболке (смеется).

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Но я не думаю, что такой переход состоится этим летом. Он очень интересный игрок. Если бы он переехал в Ливерпуль, я бы удивился больше всех", – цитирует Клоппа Bild.

Напомним, главным претендентом на Санчо считается Манчестер Юнайтед. Боруссия Д хочет получить за 20-летнего англичанина 130 млн евро.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Юрген Клопп Трансферы Ливерпуля Джейдон Джейдон Санчо
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