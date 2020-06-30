Манчестер Юнайтед запропонував остаточну суму за Санчо – Борусія Д вимагає вдвічі більше

Трансфер півзахисника дортмундської Борусії Джейдона Санчо ризикує зірватись.

Боси Манчестер Юнайтед не мають наміру витрачати більше 60 млн євро за Джейдона Санчо, повідомляє Sky Sports.

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У таборі "червоних дияволів" вважають суму понад 100 млн євро, яку вимагає Борусія Д за свого таланта, необгрунтованою, зважаючи на те, що "джмелі" свого часу заплатили Манчестер Сіті за Джейдона лише 8 млн.

У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

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