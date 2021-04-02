Манчестер Юнайтед положил глаз на полузащитника Ювентуса Адриена Рабьо. Чтобы получить игрока в свое распоряжение, "красные дьяволы" готовы пожертвовать нидерландским хавбеком Донни ван де Бееком, осуществив звездный обмен в летнее трансферное окно, сообщает издание Tuttosport.

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Напомним, Рабьо на правах свободного агента перешел в Ювентус из ПСЖ в 2019 году. В текущем сезоне 25-летний француз провел за "Старую синьору" 35 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ван де Беек перебрался в Манчестер Юнайтед из Аякса в сентябре 2020-го. В этом сезоне сыграл за манкунианцев в 27 матчах, в которых записал в свой актив гол и ассист. Стоимость обоих игроков по Transfermarket почти одинакова: за француза просят 32 млн евро, а за нидерландца – 35 млн.

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