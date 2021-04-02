"Джорджо Кьеллини. Один из самых недооценённых футболистов, на мой взгляд!

Ювентус отстранил Маккени, Артура и Дибалу от работы с первой командой – скандальное трио пропустит туринское дерби

Для меня это лучший топ-игрок", – написал Фернандеш на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Кьеллини перешел в Ювентус в 2005 году из Фиорентины. В текущем сезоне провел за "Старую синьору" 16 поединков во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.

Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед зимой 2020-го из Спортинга. Успел сыграть за "красных дьяволов" в этом сезоне 45 матчей, в которых отметился 23 голами и 13 ассистами.

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