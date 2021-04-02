Фернандеш назвал защитника, против которого ему было труднее всего играть
Португальский легионер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш выбрал самого сложного оппонента, которому приходилось противостоять на футбольном поле.
"Джорджо Кьеллини. Один из самых недооценённых футболистов, на мой взгляд!
Ювентус отстранил Маккени, Артура и Дибалу от работы с первой командой – скандальное трио пропустит туринское дерби
Для меня это лучший топ-игрок", – написал Фернандеш на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, Кьеллини перешел в Ювентус в 2005 году из Фиорентины. В текущем сезоне провел за "Старую синьору" 16 поединков во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.
Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед зимой 2020-го из Спортинга. Успел сыграть за "красных дьяволов" в этом сезоне 45 матчей, в которых отметился 23 голами и 13 ассистами.
Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду