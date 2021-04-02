Манчестер Юнайтед поклав око на півзахисника Ювентуса Адріена Рабйо. Аби отримати гравця у своє розпорядження, "червоні дияволи" готові пожертвувати нідерландським хавбеком Донні ван де Бееком, здійснивши зірковий обмін у літнє трансферне вікно, повідомляє видання Tuttosport.

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Нагадаємо, Рабйо на правах вільного агента перейшов у Ювентус з ПСЖ у 2019 році. У поточному сезоні 25-річний француз провів за "Стару синьйору" 35 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

Ван де Беек перебрався у Манчестер Юнайтед з Аякса у вересні 2020-го. Цього сезону зіграв за манкуніанців у 27 матчах, в яких записав до свого активу гол і асист. Вартість обох гравців за Transfermarket майже однакова: за француза просять 32 млн євро, а за нідерландця – 35 млн.

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